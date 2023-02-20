Deprem olduğunu duyduğu an eşine bile haber vermeden 7 sene görev yaptığı Adıyaman’a koştu. Ona bunu yaptıran gönül borcunu ödeme isteği, bir aidiyet hissiydi. Tıp Fakültesini Türkiye’de okuyan ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Anestezi uzmanı olarak çalışan Azerbaycanlı doktor Ruslan Abdullayev yaşadıklarını TRT Haber’e anlattı.

Sadece o değil, Adıyaman’da daha önce görev yapan diğer hekimler de birbirinden habersiz orada buluştu.

Depremin ardından Adıyaman'da gördüklerini hayatının geri kalan bölümünde unutamayacağını belirten Abdullayev, şunları anlattı;

"Eğer eşim duymuyorsa evet gönüllü oldum. Adımı hemen yazdırdım listeye. Görevlendirme gelir gelmez de zaten yola koyuldum. Son derece üzücü bir olay. Ben bölgede uzun yıllar görev yapmış birisi olarak oraya gitmeyi kendime borç bildim.

"Gönül borcu, aidiyet duygusu"

Ankara'dan, Samsun'dan, Manisa'dan, İstanbul'dan birçok yerden daha önce görev yaptığım, birlikte orada çalıştığım arkadaşlarım tayini çıkan, şehri terk eden arkadaşlarım geri geldiler oraya. Yani ilginç bir duygu var muhtemelen. Bir aidiyet duygusu. Gönül borcu gibi beyan ederseniz adına, yine orada eski günlerdeki gibi buluştuk ve hizmet ettik orada ameliyathanede.

O kadar kötü hasta profilleri görmeme rağmen orada o şekilde sağlıklı insanların daha önce hiç bir kronik rahatsızlığı olmayan genciyle, çocuğuyla bir çok insanın o halini görmek inanılmaz derecede kötü bir histi. Bu ifade edilemez bir şey. Ben de böyle bir şey beklemiyordum."

Kamera: Edebali Koçdemir - Kurgu: Buse Çelik