Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 11:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gurbetçi hemşireler depremzedelerin yardımına koştu
Fransa'da yaşayan bir grup hemşire, deprem haberini alır almaz Türkiye'ye geldi. Gurbetçi hemşireler, Gaziantep'te köy köy dolaşarak afetzedelere yardım dağıttı, depremzedeleri dinleyip, acılarını paylaştı.
Köy köy gezdiler, elleriyle yardım malzemelerini dağıttılar. Depremzedelere sarılıp acılarını paylaştılar.
Fransa'da yaşayan gurbetçi hemşireler, Türkiye'deki deprem haberini duyar duymaz kısa sürede sosyal medya üzerinden organize oldu.
Bir grup hemşire, topladıkları yardımlarla deprem bölgesine geldi.
Gurbetçi hemşireler, Gaziantep'te köy köy dolaşarak, afetzedelere gıda ve hijyen paketleri dağıttı.
Kamera: Harun Aksoy
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