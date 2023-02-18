Travma, afet, göç gibi konularda çalışan bir Psikiyatri Uzmanı Doçent Doktor Ersin Uygun, Kocaeli, Elazığ, İzmir depremlerinde sahada çalıştı, danışanlarının deprem travmalarının üstesinden gelmelerine yardımcı oldu.

Asrın felaketinde Hatay’da yakınlarını kaybetti. Uygun, buna rağmen psikiyatrist arkadaşları ile birlikte hemen saha çalışmalarına başladı.

Birkaç günlüğüne gittiği istanbul’dan yine doğduğu topraklara Hatay’a dönecek olan Uygun, depremzelere karşı anlayışlı olunması gerektiğini belirtti. Yardımların da sadece ilk haftalarda değil, gönüllülüğün en az 1 sene devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"Psikososyal destek merkezi açmaya çalışıyoruz"

Uygun, Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından yaşadıklarını ve çalışmalarını şu sözlerle anlattı;

"Eşimin kuzeni, iki çocuğu ile birlikte göçük altındaydı. Ne yazık ki hiç biri kurtulamadı. Kuzenim ve eşi çok şükür sağ kurtuldu. Ayakları kırılmıştı ama onun dışında kalanların ne yazık ki hiç biri sağ kurtulamadı.

Şimdi birkaç kontyner ayarladık. Pazar günü tekrar Antakya'ya geri döneceğim. İşte Adana, Antakya orada bir psikososyal destek merkezi açmaya çalışıyoruz. Sonuçta bu bir afet. Muhtemelen oradaki insanların psikolojilerini toparlamak bir iki yılımızı alacak.

Önemli olan bu iki üç hafta içerisinde bunları yapmak değil. Bir yıl boyunca bu kadar gönüllü olmak, bir yıl boyunca bu yardımları, bu destekleri sürdürmek. Sonuçta bu yaraları sarmak sonradan şu an mesela yakınlarımla konuşuyoruz, evine girmek istemeyen o kadar çok insan var ki."

"2 gün süpürge aradık"

Uygun, depremzede ailenin yaşadığı çadırda yaşadığını unutamıyor...

"Özlem hoca bir şeye ihtiyacınız var mı diye sordu. Kadın şunu dedi; süpürgeye ihtiycım var. İki gün süpürge aradık Özlem hoco ile birlikte. O süpürgeyi buldu ve götürdü o kadıa verdi. O kadın o kadar mutlu oldu ki. Basit bir süpürge diye düşünebiliriz. Bunu anlamak zorundayız."

Kamera: Ümit Turan