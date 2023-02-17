Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkazdan sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret ederek onunla oyunlar oynadı, moral verdi.

'Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur'

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twittter hesbından paylaşılan görüntüde, "Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur. Depremden sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret eden asker amcaları, onunla oyunlar oynayarak Fatma Ela'mıza moral oldular. Seni çok seviyoruz Fatma Ela, yüzün hep gülsün." ifadelerine yer verildi.