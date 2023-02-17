Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 11:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Asker amcalarından Fatma Ela'ya moral ziyareti
Depremlerde enkaz altından kurtulanlar ve kurtaranlar arasındaki bağ haya boyu devam edecek. Mehmetçik, depremden sağ kurtulan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret edip, onunla oyunlar oynadı.
Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkazdan sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret ederek onunla oyunlar oynadı, moral verdi.
'Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur'
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twittter hesbından paylaşılan görüntüde, "Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur. Depremden sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret eden asker amcaları, onunla oyunlar oynayarak Fatma Ela'mıza moral oldular. Seni çok seviyoruz Fatma Ela, yüzün hep gülsün." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Deprem Milli Savunma Bakanlığı
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