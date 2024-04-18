Murat 124 sevdalısı Recep Amca

Eskişehir’de yaşayan Recep Gürlü, gençlik hayali olan Murat 124 ile emekliliğinin ardından buluştu.

Geçmişte taksicilik yapan Gürlü, maddi durumu elvermediği için hayalini ertelemek zorunda kaldı.

2012’de ise ilk Murat 124’ünün sahibi oldu.

Hurda olarak aldığı Murat 124’leri oğlu ile birlikte restore eden Gürlü, 50 araçtan oluşan bir de otomobil kulübü kurdu.

Hem buluyor hem restore ediyor

Murat 124’ler 1971 yılında üretime geçti.

12 Şubat’ta ilk araç banttan indi. Üretimleri 1976’ya kadar devam etti.

Recep Gürlü ise ilk aracını 2012’de hurda olarak çekme belgeli satın aldı ve sanayide kolları sıvadı.

Gürlü’nün yaptığı restorasyonun ardından otomobili beğeni topladı.

“Eskiden kimse bu otomobillerin yüzüne bakmıyordu ancak sanayinin içi bir anda Murat 124’ler ile doldu. Günümüzde eski ustalardan tek tük kaldı. Ustaların başlarında hem duruyoruz hem de yardım edip hurda 124’leri restore ediyoruz.”

Otomobil kulübü kurdu

Restore ettiği 124’lerin mutlaka bir alıcısının çıktığını söylüyor Recep Gürlü.

Son birkaç yılda 10’dan fazla Murat 124 restore ettiğini belirten Gürlü, araçları Eskişehir dışına vermek istemiyor.

“Autoshow 26 Eskişehir olarak dernek kurduk. Dernekte üyelerimiz çoğalınca kulübe döndük. Şu an Eskişehir’de Murat 124 sahibi 50'nin üzerinde kişi vardır. Etkinlik olduğu zaman hepimiz toplanıyoruz. Mesela kimsesiz çocuklar sünnet oluyor. Biz de toplanıp konvoy yapıyoruz. Çocuklar mutlu oluyor. Fidan dikme etkinlikleri, sokak hayvanlarını besleme, kanserle yaşam derneklerine destek gibi elimizden bir şey gelecekse her seferinde koşuyoruz.”

Otomobili toruna miras

Recep Gürlü’nün şu an kullandığı araç ise onun 'kırmızı' çizgisi.

Üzeri açık cabrio model bir Murat 124’ün en büyük hayali olduğunun altını çizen Gürlü, aracına gözü gibi bakıyor.

“Şu an bu araba komple orijinal. 1973 model. Kendi orijinal vitesi. 1200 motor. Direksiyon kemik, camlar kelebektir. Aynı zamanda ruhsata işlenmiş cabrio model. Hayalim cabrio araçtı. Onu getirdim. Benden buraya kadar. Şimdi fırsat buldukça eşimi de yanıma alıp birlikte geziyoruz.”

“Bu araba beni tedavi ediyor. Ben bununla rahatlıyorum” diyen Recep Gürlü gelen bütün satın alma tekliflerine olumsuz yanıt veriyor.

“Benden sonra torunum var. Bu araç ona kalacak. Sünnet düğününde ben bunu ona hediye ettim. Sağ olduğum müddetçe beraberiz ondan sonra bu araba onun. Allah sattırmayı nasip etmesin."