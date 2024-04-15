Ramazan Bayramı'nda İstanbullular millet bahçelerinde nefes aldı

Bayramı da kapsayan 9 günlük tatil dolayısıyla memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenlerin haricinde megakentte kalan vatandaşlar, tarihi ve turistik yerlerin yanı sıra millet bahçelerini de gezi listelerine ekledi.

İstanbul'un hareketliliğinden kaçmak ve doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından olan millet bahçeleri, kent sakinlerine nefes alma imkanı sundu. Kentin Avrupa ve Anadolu yakasında yer alan bahçeler, güzel havayı fırsat bilen İstanbullulara kapılarını açtı.

Burada, aileleriyle piknik ve spor yapanlar olduğu gibi çocukları için oyun parklarını tercih edenler de oldu.

"Güzel bir yer oldu"

Fehmi Emre, torunu Miraç Emre'yle sürekli Zeytinburnu Millet Bahçesi'ne geldiklerini ve burayı çok sevdiklerini söyledi. Bayramda da burayı tercih ettiklerini anlatan Emre, bayramın yeşillikler içinde iyi geçtiğini, torununun da rahat gezdiğini ifade etti.

Ziyaretçilerden Selda Gedik, Ramazan Bayramı'nda millet bahçesine rahat olduğu için geldiklerini belirterek, "Benim ufaklık var, sık sık geliyorum. Gençler de geliyor. Mesela benim 24 yaşında oğlum var. Onlar da sandalyelerini alıp gelip, piknik gibi rahatlıkla oturuyorlar, muhabbetlerini yapıp gidiyorlar. Güzel bir yer oldu burası." dedi.

Nejla Arık, millet bahçesine sıklıkla geldiklerini ve eğlendiklerini kaydetti.

Mehmet Avcı, Zeytinburnu'nda oturduğunu ve Çapa'da esnaflık yaptığını ifade ederek, "Bayramlarda dükkanı kapattığımız zaman torunları getiriyoruz. Çok iyi. Hava almak, torunlarla gelmek çok güzel." diye konuştu.

Millet bahçesini sevdiğini dile getiren Furkan Özlü, burada oyunlar oynadığını söyledi.

Çocuklarını millet bahçesine getirdiğini anlatan Nurcan Karaer de "Çocuklarımızla bayramı burada geçirdik, burası sakindi. Bir yere çıkamadık, çok kalabalıktı. Memlekete de gidemedik. Eşimle çocukları eğlendirdik, gezdik." ifadelerini kullandı.