Aydın'ın Efeler ilçesindeki Ekrem Çiftçi İlkokulunda öğrenciler kendi söküklerini dikebiliyor.
"Okulumda Sosyalleşiyorum Projesi" kapsamında dikiş öğrenen dördüncü sınıf öğrencileri, aynı zamanda el becerilerini geliştirip kendilerine elbise dikiyor.
Sınıf öğretmeni Şaban Özdemir, "Söküğünü dikemeyen kalmayacak" diyerek yola çıktıklarını anlattı. Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte işe düğme dikerek başladıklarını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:
"Daha sonra söküklerimizi dikmeye, küçük tamiratlarımızı yapmaya başladık. Öğrenciler kendi giysilerini kendileri dikmeye başladılar."
İplikleri özenle iğneden geçiren minikler, kesmiş oldukları kumaşlarla kalıpları diktikten sonra, öğretmenlerinin de yardımıyla giysilere son şeklini veriyor.
Kendi özgün tasarımlarını yapan öğrencilerden bazıları büyüyünce modacı olmak istiyor.
Haber: Abdurrahman Fırat