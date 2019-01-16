Ağrı'daki Doğubayazıt Şehit Polis Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler, ücretli poşet uygulamasına destek vermek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde çalışma başlattı.

Öğrencilerin bu çalışmadaki amacı israf ve çevre kirliliğine dikkat çekmek. Bunun için de okulun atölyesinde öğretmenleriyle birlikte çalışarak 100 adet alışveriş çantası diktiler.

Öğrenciler, tamamen pamuktan ürettikleri çantaları İnegöl Caddesinde Doğubayazıt Belediyesi tarafından kurulan stantta vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygulamasına destek verdiler

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygulamasına destek vermek amacıyla kız öğrencilerin böyle bir çalışma içine girdiklerini söyledi.

Öğrencilerin alışveriş çantalarını ilçenin en kalabalık caddesinde dağıtarak israf ve çevre kirliliği konuları üzerinde farkındalık oluşturduklarını anlatan Yardımcı, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz okullarındaki atölyede diktikleri çantaları ilçe halkına ücretsiz dağıttı. Eskiden büyüklerimizin zamanında kullanılan çantalara benzer bir çalışmayla güzel bir sonuç elde ettiler. Toplumun bütün kesimine yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz bu çalışmaya vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösterdi."

"Doğaya zarar vermeyen çantalarımız sağlam ve kullanışlı"

Lisenin Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni Feden Eser ise, plastik poşetlerin kimyasal madde içerdiği için insan sağlığına ve doğaya zarar verdiğini belirtti.

Ürettikleri çantalar da kullanılan kumaşın çevreye zarar vermediğini ve çok kullanışlı olduğunu anlatan Eser, "Naylon poşetler bildiğiniz gibi çok fazla kullanışlı değil. Birkaç kullanımdan sonra hemen yırtılıyor. Fakat bizim burada diktiğimiz çantalarda yüzde yüz pamuk ipliği kullanıldı. Doğaya hiçbir şekilde zarar vermeyen çantalarımız oldukça da sağlam ve kullanışlı" dedi.

Kaynak: AA