Soğuk havada gribal enfeksiyonlara sık rastlanıyor. Bu dönemde tedavi süreci tamamlansa da öksürük devam edebiliyor. Öksürüğü ise doğal formüllerle iyileştirmek mümkün.

Siyah turp kürü bu formüllerden biri. Bunun yanında kestane veya okaliptüs balı gerekiyor.

"Turplu bal şerbeti öksürüğün kesilmesinde önemli"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Zünbülcan, siyah turp tarifini şöyle anlatıyor:

"Oyduğunuz yere balı koyduktan sonra altına da bir bardak koyuyorsunuz, yaklaşık 12 saat sonra turplu bal şerbetiniz hazır oluyor. Bu turplu bal şerbeti hem öksürüğün kesilmesinde hem göğsün yumuşatılmasında aynı zamanda vücudun dinçliğini artırmada önemli."

Öksürüğü geçirebilecek bir başka formül ise portakal, limon, bal, zencefil, tarçın, karanfil karışımı. Günde 3 kez 1 yemek kaşığı karışımı ılık suda çözerek tüketmek öksürüğe şifa oluyor.

Doğal spreyler de hazırlanabiliyor

Aynı zamanda öksürük nedeniyle boğazda oluşan tahriş için doğal spreyler hazırlanabiliyor. Bunun malzemeleri ise şöyle:

"3-4 parça küp şeklinde doğranmış taze zencefil, 1 diş ezilmiş sarımsak, 1 çay bardağı elma sirkesi."

Zencefilli bal şerbeti ve zerdeçallı macun da öksürüğü gidermede etkili oluyor.

Bal kullanılan doğal karışımları, öksürük problemi yaşayan 1 yaş üstü çocukların da tüketmesi öneriliyor.

Haber: Elif Yıldırım Korkmaz

Kamera: Serhat Alabuğa

Kurgu: Sacide Demirtaş