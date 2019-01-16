Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından tipi de etkili oldu.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri ağır tonajlı tırların karayollarında seyretmesine bir süre müsaade etmedi.

Kamyon ve tır şoförleri araçlarını park edebilecekleri uygun yerlere yönlendirildi. Sürücülere Kızılay tarafından kumanyalar verildi.

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Danıştekin, Türk Kızılayı olarak her zaman yardıma ihtiyacı olan insanların yanlarında olduklarını belirterek, "Yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım etmek için, onlara kumanya dağıtmak için görevimizin başındayız. Kızılay olarak vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Onun için yolda kalanlara yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA