Yünler, Sakaryalı annelerin marifetli ellerinde ilmek ilmek bereye dönüşüyor. El birliğiyle yüzlerce bere ören anneler, ürettiklerini bölgeye ulaştıracak.

Camili Bilgi Evi Yenikent Halk Eğitim Merkezinde bir araya gelen anneler, Suriye sınırında, zor şartlar altında görev yapan askerler için dualarını esirgemiyor.

Annelerden biri, "Her ilmeğinde bir duygu, bir dua ile örüyorum. Oradaki bütün kardeşlerimize, evlatlarımıza ulaşması dileğiyle" dedi.

Bir arada yüzlerce bere ören Sakaryalı kadınlar, ördüklerini Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teslim ediyor. Merkez, bereleri bölgeye ulaştıracak.

Kaynak: TRT Haber