Minik dedektifler çevre için iş başında15 Ocak 2020 Çarşamba 17:25 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 17:34
Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesinin uyguladığı "Çevre Dedektifi" projesi ile çevre temizliğine çocuklar da katkı sağlıyor. Proje kapsamında 30 bin çocuğa çevre eğitimi verildi.
Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" projesi kapsamında çevre bilincinin önemine dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla "Çevre Dedektifi" projesini hayata geçirdi.
Bu kapsamda ilçede 4. sınıfta eğitim gören 30 bin çocuğa çevre eğitimi verildi.
Çocuklar arasından belirlenecek 6 bin 500 çevre dedektifi, çevresel olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarmak için düdükleri ile sahaya inecek.
Çevreye zarar verenleri düdükleriyle uyaracaklar
Minik dedektifler, verilen görev kapsamında çevreye çöp atanları, ağaçlara ve bitkilere zarar verenleri, kağıt, teneke, cam, plastik ve pil gibi geri dönüşümü olan maddeleri geri dönüşüm kutusuna atmayanları, su kaynaklarını kirletenleri, yeşil alanları korumayanları, su ve elektrik israfı yapanları, hayvanlara zarar verenleri düdükleriyle uyaracak.
Kayapınar Belediyesi toplantı salonunda bir araya gelen çocuklar, çevre bilinci ile ilgili aldıkları kendi kararlarını Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ünal Koç'a iletti.
"Kendi kararlarını kendileri alacaklar"
Koç, "Sıfır Atık" projesine destek vermek amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
Daha güzel ve daha temiz bir Kayapınar için "Çevre Dedektifi" projesini hayata geçirdiklerini anlatan Koç, "Eğitim alan yaklaşık 30 bin öğrencimizden 6 bin 500 çocuğumuz gönüllü çevre dedektifi olacak. Bu çocukların yeşil düdükleri, şapkaları ve kartları olacak. Bugün de burada çeşitli kararlar aldılar. Bu kararları Kayapınar Belediyesi olarak hayata geçireceğiz. Gelecek çocuklarımızın. Onlara güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz" dedi.
Artık çocukların da yönetime katıldığından bahseden Koç, şöyle konuştu:
"Kendi kararlarını kendileri alacaklar, biz de uygulayacağız. Dedektifler vatandaşları uyararak, çevrenin kirlenmeden temiz kalmasını sağlayacak. Aslında kirlenmenin önüne geçmiş olacağız. Atıkların geri dönüşümünü de sağlayarak ekonomiye katkımız olacak."
"Artık düdüğüm hep yanımda olacak"
Çevre dedektiflerinden 9 yaşındaki Huzeyfe Jiyan Gümüş, aldıkları eğitimin çok faydalı olduğunu belirtti.
"Okulumuzda bir toplantı yapmayı düşünüyorum. Aklımda projelerim var. Pankart hazırlayıp sınıf sınıf dolaşarak onları çevre temizliği hakkında bilinçlendirmek istiyorum. Artık düdük ile çevreyi kirletenleri uyaracağım" diyen Gümüş, amacının temiz bir dünyaya katkı sunmak olduğunu anlattı.
10 yaşındaki Vildan Levent de proje ile çevre temizliğine ilişkin bilgi aldıklarını söyledi.
Çevre temizliğine daha fazla dikkat edeceğini ve dikkat etmeyenleri de uyaracağını belirten Levent, "Bundan sonra çevreye çöp asla atmayacağım. Çünkü çöplerin çevreye ne kadar zarar verdiğini gördüm. Çevremizi temiz tutmalıyız. Artık düdüğüm hep yanımda olacak. Her yerde yere çöp atanlara düdük çalacağım ve onları uyaracağım" dedi.
Kaynak: AA