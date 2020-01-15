Geleceğin mesleği robotik kodlama. Dünyanın dört bir yanında çocuklar bu alanda yoğunlaşıyor. Şırnak Uludere'deki bir grup öğrenci gibi... Ama onları hikayesi çok farklı.

Yaklaşık 50 bin kişilik nüfusa sahip bir ilçe Uludere. Yıllarca adı terörle anıldı. Ancak şu an ilçedeki Orgenaral Edip Başer İmam Hatip Yatılı Ortaokulundaki bir grup öğrenci, terörün izlerini silmeye çalışıyor. Onlar önce robotik kodlamaya merak saldı, şimdi ise bu bölgeyi ulusal düzeyde temsil etmek için gün sayıyorlar.

İmkansızlıklar içinde "umut bilimde" diyerek yola çıktılar. Grubun adı ise Robotiho Uludere, 8 kişiden oluşuyor.

"Robot yapıyoruz, bu çok güzel bir his"

Onların serüveni, Uludere'de görev yapan Sema öğretmenin kodlamaya ilgisiyle başladı. Sema Aktaş, ilk başta robotik kodlamaya sıcak bakılmadığını söyledi.

"İnsanların önce fizyolojik ihtiyaçları var. Güvende olmak, karnını doyurmak, barınma..."

Öğretmen Sema Aktaş'ın ilgisi öğrencilerle de buluşunca ortaya gurur verici bir tablo çıktı. 8. sınıf öğrencisi Meryem Bilen, "4 yıl önce bana robot yapacaksın deseler gülerdim. Ama şimdi robot yapıyoruz, bu çok güzel bir his" dedi.

Öğrencilerin heyecanı gözlerinden okunuyor. Daha önce hiç bilmedikleri bir konuda, attıkları her adım onlara yeni bir dünyanın kapılarını açıyor.

Akıllı ev, hayat kurtarıcı acil durum sistemleri...

Sadece dersle sınırlı kalmıyorlar. Her boş vakitlerini bu yeni uğraşları, robotik kodlama için harcıyorlar. Öğrenci Gülcan Ürek, deneye deneye öğrendiklerini söyleyerek, "Hocamıza gittik bunu keşfettik diye. Hemen heyecanımızı paylaşmak istedik" dedi.

Uludereli çocuklar, akıllı ev ve hayat kurtarıcı acil durum sistemleri gibi pek çok kod da yazıp geliştirdi. Ama ilk adımı atmak onlar için pek de kolay olmadı.

Öğrenci Meryem Bilen, işe başlarken ailesinin en başta sorun çıkardığını anlattı.

Öğrenci Serdilhan Salih Babat ise, "Artık onlar da bana inanıyor. Artık onlar da robotla ilgilenmeye başladı" dedi.

Çocuklar azimle çalışıp bütün duvarları yıktılar. Şimdi başarılarını çevrelerindeki herkes kabul ediyor. Kendi imkanlarıyla kurdukları atölyede başlayan çalışmaları Uludere'de örnek oldu.

Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, okulda başlayan atölyelerin diğer okullara da yansıdığını söyleyerek, "Şu anda ilçe genelinde 16 tane beceri tasarım atölyesi oluşturmuş bulunmaktayız" dedi.

Yaşadıkları bölge için yeni bir umut olmak istiyorlar

2 sene öncesine kadar kodlamanın adının bile bilinmediği bölgede, şimdi diğer çocuklar da kapıda merakla atölyeyi gözlüyor. Robotiho Uludere takımı bu aralar, uluslararası bir turnuvanın ulusal ayağında diğer okullarla tanışmak için gün sayıyor.

Öğrenci Firdevs Kara, daha önce böyle bir yarışmaya katılmadıklarını belirterek, "Biz diğer okullara göre diğer şehirlere göre daha çok dezavantajlıyız. Onların hep önyargıları var, biz hep daha çok az şey biliyormuşuz gibi. Ama burada öğrendiklerimiz sayesinde onlardan bir adım daha öne gidiyormuşuz gibi hissediyoruz" dedi. Aycan ise heyecanını şöyle anlattı:

"Maddi ve manevi zorluklarla biz büyüdük. Bu nedenle biraz dezavantajımız var. Ama biz bu dezavantajı avantajlara dönüştürüyoruz. Biz Şırnak'ı temsil edeceğiz İstanbul'a gittiğimizde. Bu çok gurur verici bir olay."

Tek beklentileri biraz destek. Öğretmen Sema Aktaş, bölgedeki çocukların zekasının mükemmel olduğunu söyledi.

Sema öğretmenin çabalarıyla artık çocuklar da farklı bir gelecek hayal ediyor. Bilim insanı olmak istiyorlar. Yaşadıkları bölge için yeni bir umut olmayı amaçlıyorlar.

Haber: Merve Güneş

Kamera: Mustafa Tunç