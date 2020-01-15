İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 90'ı asılsız15 Ocak 2020 Çarşamba 14:19 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 16:21
112 Acil Çağrı Merkezi İstanbul'da enerjisinin büyük kısmını asılsız ihbarları elemeye harcıyor. Her gün 20 bin ihbara cevap veriyorlar, üstelik bu ihbarların yüzde 90'ı asılsız.
Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışıyorlar ancak önce yüzlerce asılsız ihbarı elemek zorundalar. İstanbul Ambulans Servisi Komuta Merkezi görevlileri özellikle çocuklardan dertli.
İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen, her gün 20 binden fazla ihbar geldiğini söyledi.
"Aylık yaklaşık 500 binde fazla çağrı yapılıyor. Bunların yüzde 90'ı asılsız çağrılar."
112 ekiplerinin İstanbul'da tek sorunu asılsız ihbarlar değil. Ekipler, yoğun İstanbul trafiğinde kendilerine yol verilmemesinden de şikayetçi.
İstanbul 112 acil çağrı merkezi 3 bini sahada, yaklaşık 4 bin personelle hizmet veriyor.
Kaynak: TRT Haber