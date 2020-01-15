Sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatıldı. Kimi maaşını bağışladı kimi harçlıklarını... Kimi de kermes düzenleyip para toplamaya çalıştı. Hepsi Batmanlı küçük Ahmet'e umut olmak için.

Ahmet ile Emircan Mert kardeşler ölümcül beyincik erimesi olarak bilinen NCL2 hastalığıyla mücadele ediyor. 11 yaşındaki Emircan için artık yapılacak bir şey kalmadı, yatağa mahkum yaşıyor. 5 yaşındaki Ahmet içinse hala umut var.

Tedavisi için gerekli ilaçlar yurt dışından temin edilebiliyor ancak çok pahalı. Bunun için yardım kampanyası başlatıldı. Şimdiye kadar 1 milyon 200 bin lira toplandı. Tedavisi için ise 5 milyona yakın para gerekli.

"Şu anda 4 aya yetecek kadar para topladık"

Ahmet'e umut olmak için çocukların kumbaralarındaki paraları boşalttıklarını söyleyen baba İhsan Abay, "Eğer tedavi olamazsa Emircan'ın durumuna düşecek. İnşallah en kısa zamanda valimizin başlatmış olduğu kampanyayla biz o parayı bulup tedavisine başlayacağız. Şu anda 4 aya yetecek kadar para topladık" dedi.

Batman halkı da Ahmet Çınar için seferber olmuş durumda. Ahmet'in tedavisi için gerekli paranın tamamlanabilmesi için sosyal medya üzerinden bir kampanya daha yapılacak.

Kaynak: TRT Haber