Batmanlı Ahmet için yardım seferberliği sürüyor15 Ocak 2020 Çarşamba 14:43 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 15:31
Batmanlı minik Ahmet Çınar'ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Beyincik erimesi hastalığıyla mücadele eden 5 yaşındaki Ahmet için 1 milyon 200 bin lira toplandı.
Sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatıldı. Kimi maaşını bağışladı kimi harçlıklarını... Kimi de kermes düzenleyip para toplamaya çalıştı. Hepsi Batmanlı küçük Ahmet'e umut olmak için.
Ahmet ile Emircan Mert kardeşler ölümcül beyincik erimesi olarak bilinen NCL2 hastalığıyla mücadele ediyor. 11 yaşındaki Emircan için artık yapılacak bir şey kalmadı, yatağa mahkum yaşıyor. 5 yaşındaki Ahmet içinse hala umut var.
Batman halkı da Ahmet Çınar için seferber olmuş durumda. Ahmet'in tedavisi için gerekli paranın tamamlanabilmesi için sosyal medya üzerinden bir kampanya daha yapılacak.
Kaynak: TRT Haber