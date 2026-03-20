Çok Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.03.2026 20:03

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "savaş yanlısı" muhalifleri eleştirdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesindeki bazı siyasi güçlerin Azerbaycan'la elde edilen barışı gözden geçirme çağrısı yaptığını belirterek, "Bizim sıkıca kapattığımız savaş kapısını bazı güçler açmaya çalışıyor, bu da ülkemizin güvenliği için ciddi tehdittir" dedi.

Paşinyan, ulusa sesleniş konuşması yaparak ülkesindeki siyasi durum ve ülke güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Robert Koçaryan, Karen Karapetyan ve Gagik Tsarukyan gibi isimlerin liderliğindeki siyasi güçlerin Ermenistan ve Azerbaycan arasında elde edilen barışı sorgulamak ve gözden geçirmek yoluna gittiğini söyleyen Paşinyan, "Bu güçler yalnızca savaşa kapı açmakla kalmıyor, aynı zamanda çatışmayı kaçınılmaz hale getiriyor." diye konuştu.

Paşinyan, bu durumun tarihi bir yol ayrımı olduğunu vurgulayarak, "Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış sağlanmıştır ve bu barışı biz inşa ettik. Bizim sıkıca kapattığımız savaş kapısını bazı güçler açmaya çalışıyor, bu da ülkemizin güvenliği için ciddi tehdittir." ifadelerini kullandı.

Bazı güçlerin ülkeye dışarıdan barış gücü getirilmesi önerisinde bulunduğunu hatırlatan Paşinyan, "Daha önce barış gücünün sonuçlarını hepimiz gördük. Aynı hataların tekrarlanmasına izin vermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Paşinyan, yükümlülükleri hukuken çok net ve ayrıntılı bir şekilde tanımlanan bir güvenlik garantisine sahip olduklarını ancak bu mekanizmanın işlemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ermenistan'la Azerbaycan arasında barış, umutlarımızı garantörlere değil, kendimize bağladığımız için sağlandı. Bunu çözmemiz gereken bir görev olarak gördük. Sorunu garantörün aracılığıyla çözeceğimizi düşündüğümüzde bu bizi her seferinde tırmanışa, gerilime, savaşa ve kayıplara götürdü. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış büyük kayıplar pahasına sağlandı. Biz hayatta kalma gündemini kalkınma gündemiyle değiştirerek yeni bir aşamaya geçtik. Barışı revize etme kapısını açmak isteyen tüm güçler bizi kalkınma çağından hayatta kalma çağına geri itmeye çalışıyor. Tarih göstermiştir ki bu durumda biz kendi ülkemizde değil, başka ülkelerde yaşamak zorunda kalıyoruz. Barışı gözden geçirme çağrısı yapanlar, aslında yabancı ülkelerin temsilcileridir."

ETİKETLER
Nikol Paşinyan Ermenistan Azerbaycan
Sıradaki Haber
İran lideri Hamaney ülkesine birlik çağrısı yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:05
İran Silahlı Kuvvetleri: Askeri unsurlar, ABD deniz piyadelerine "deniz harikalarını" göstermek için hazır
20:59
Pezeşkiyan: Nükleer silah arayışında değiliz, komşularla çatışma istemiyoruz
20:45
Polonya, Irak’ta görev yapan askerlerini tahliye etti
21:05
BBP Genel Başkanı Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderlerine bayram telefonu
20:23
Suudi Arabistan, hava sahasına giren 6 İHA'yı imha ettiğini duyurdu
20:05
Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1021'e çıktı
200 yıllık “bayram sırası” geleneği
200 yıllık “bayram sırası” geleneği
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ