AA 20.03.2026 20:44

Polonya, Irak’ta görev yapan askerlerini tahliye etti

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Orta Doğu’daki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle Irak’taki Polonyalı askerlerin tahliye edildiğini açıkladı.

Polonya, Irak'ta görev yapan askerlerini tahliye etti

Kosiniak-Kamysz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, operasyonel koşullar ve olası tehditlerin analiz edilmesinin ardından, Orta Doğu’da güvenlik durumunun kötüleşmesi üzerine Polonya Askeri Kontenjanının Irak’tan yeniden konuşlandırılmasına karar verildiğini belirtti.

Polonyalı askerlerin tamamının Irak’tan tahliye edildiğini kaydeden Kosiniak-Kamysz, sürecin NATO müttefikleriyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiğine vurgu yaptı.

Kosiniak-Kamysz, personelin büyük kısmının halihazırda Polonya’da veya ülkeye dönüş yolunda olduğunu ve bir kısmının Ürdün’de bulunduğunu belirttiği paylaşımında, "Bu durum, bölgedeki Polonya Askeri Kontenjanının faaliyetlerinin sürekliliğinin korunmasına imkan tanıdı. Öncelik, askerler için azami güvenliği sağlamaktı ve operasyon Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığınca koordine edildi." ifadelerine yer verdi.

