Muğla Fethiye'deki terk edilmiş Kayaköy'ün yakınlarında...

Ormanlık bir patikadan geçilerek ulaşılıyor Afkule Manastırı'na. Denizden 400 metre yüksekteki manastırın 5 veya 6'ncı yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor.

Afkule, Trabzon'daki dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nın adeta küçük bir kopyası gibi. Afkule Manastırı'ndan bakıldığında açık havada Rodos Adası bile görülebiliyor. Ege'nin masmavi sularına bakan manastırın içme suyu deposu da var.

Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Yıldırım Beyazıt Umurtağ, "Trabzon Sümela Manastırı'nın bir minyatürü ama oradan daha yüksekteyiz ve daha çok işlev gören bir manastır. Keşişler burada kendilerini inzivaya çekip dünyanın diğer taraflarına dağılmışlar" dedi.

Fethiye'deki bu saklı hazine, keşfedilmeye başlandı. Afkule Manastırı, daha çok doğa yürüyüşçüleri tarafından ziyaret ediliyor. Fethiyeli turizmciler, eşsiz manzaraya sahip tarihi yapının restore edilmesini istiyor.

Kaynak: TRT Haber