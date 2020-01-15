Yaşam

Dondurucu soğukta tandırda ekmek yapıyorlar

15 Ocak 2020 Çarşamba 16:56 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 09:22

Muş'ta yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Yelalan köyündeki kadınlar ise, dondurucu soğuğa rağmen sabahın erken saatlerinde tandırları yakıyor, ekmeklerini pişiriyor.