Yaşam
Dondurucu soğukta tandırda ekmek yapıyorlar15 Ocak 2020 Çarşamba 16:56 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 09:22
Muş'ta yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Yelalan köyündeki kadınlar ise, dondurucu soğuğa rağmen sabahın erken saatlerinde tandırları yakıyor, ekmeklerini pişiriyor.
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Muş'ta, beyaza bürünen köylerde vatandaşlar, zorluklara rağmen günlük yaşamlarını sürdürüyor.
Merkeze bağlı Yelalan köyündeki kadınlar, dondurucu soğuğa rağmen sabahın erken saatlerinde yaktıkları tandırlarda ekmek pişiriyor.
Erkeklerin, ezdikleri karın üstünde topladıkları hayvanlarını beslediği köylerde, çocuklar da kar topu oynayıp kızakla kayarak eğlendi.
Kaynak: AA
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