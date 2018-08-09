Mersin'de Antep fıstığı hasadı başladı

Mersin Silifke’de çiftçiler tarafından alternatif ürün olarak değerlendirilen Antep fıstığı hasadına başlandı. İlçede hasat için tören düzenlendi.

Kaymakam Şevket Cinbir, üreticilere bereketli bir yıl dileyerek, "Türkiye'nin en güzel yörelerinden birindeyiz. Allah'ın çok cömert davrandığı, her türlü meyvenin ve sebzenin en iyi şekilde yetiştiği bir bölgedeyiz" dedi.

“700 ton civarında bir fıstık hasadı olacak”

İlçedeki Antep fıstığı yetiştiriciliğinin geçmişinin 1990'lara kadar gittiğinden bahseden Cinbir, alternatif ürün olarak başlanan bu üretimin şu an çok sayıda mahallede sürdüğünü söyledi.

Cinbir, ilçede 165 bin civarında Antep fıstığı ağacı olduğunu aktararak, "Bu yıl rekolteyi çok üst seviyede bekliyoruz. İnşallah 700 ton civarında bir fıstık hasadı olacak" diye konuştu.

Renk ve tat açısından büyük ilgi görüyor

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, arazilerdeki yabani melengiç ağaçlarının aşılanmak suretiyle Antep fıstığı ağacına dönüştürüldüğünü ve çiftçi için önemli bir gelir kaynağı elde edildiğinden bahsetti.

Bölgenin engebeli arazisine kolay uyum sağlayan Antep fıstığının ilçe ekonomisine önem kazandırdığını, üretim alanlarının her yıl arttığını söyleyen Doygun, şöyle konuştu:

"Bölgede Antep fıstığı yetiştiriciliğini artırmak için sürekli çalışma içerisindeyiz. Bizim ürünümüz Türkiye genelinde renk ve tat olarak iyi olduğu için büyük rağbet görüyor. Özellikle baklavacılar iç fıstığın renginin tam yeşil olmasından dolayı ürünlerimizi tercih ediyor."





Kaynak: AA