Merve Erbay, 21 yaşında.

Hemşireydi ama asıl tutkusu itfaiyeci olmaktı.

TBMM’nin itfaiyeci alım ilanını gördü ve tüm ön yargılara meydan okuyarak girdiği sınavları başarıyla tamamladı. Böylece Meclisin ilk kadın itfaiye çalışanı oldu.

Amcası sayesinde tanıştı

Erbay, insanların hayatına dokunabileceği bir meslek seçmek istediği için lisede hemşirelik, üniversitede ise diyaliz bölümünü okudu. Mezun olduktan sonra iş yeri hemşireliği yapmaya başladı. Ancak amcası sayesinde küçük yaşta tanıştığı itfaiyecilik mesleği de ilgisini çekmeye devam ediyordu.

“Mezun olduktan sonra 2 yıl iş yeri hemşireliği yaptım. Hemşirelik yaparken de fabrikalara yangın eğitimi veriyorduk. Amcam havaalanında itfaiye şefiydi. Sık sık onun yanına giderdim. İtfaiyecilikle ilk kez orada tanışmıştım. Kadın itfaiyecilerle konuşurdum ve onların nasıl çalıştıklarını görürdüm. TBMM’nin itfaiyeci alım ilanını gördüm ve başvurdum.”

Annesi tepki gösterdi, babası destek oldu

Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçen Merve Erbay, Meclisin itfaiyeci alımındaki tüm sözlü ve uygulamalı mülakatları başarıyla tamamladı. Ancak ailesinin itfaiyeciliğe başvurduğundan haberi yoktu.

“Başvurum kabul edildikten sonra evrakımı yolladım ve beni mülakata çağırdılar. Bu sürece kadar ailemin ve arkadaşlarımın haberi yoktu. Mülakata gelmeye yakın aileme açıkladım. Annem ilk başta tepkiyle karşıladı ve kendi mesleğimi yapmamı söyledi. Babam ise istediğim mesleği yapmam konusunda bana destek oldu. Babamla birlikte geldiğim mülakatlarda başarılı bir performans sergileyince itfaiyeci oldum.”

“İtfaiyecilik sadece erkek mesleği değil”

Erbay, Meclisteki ilk zamanlarında insanların kadın itfaiyeci gördüklerinde şaşırdığını ancak zamanla ön yargıların kırıldığını söyledi.

Onun için bu meslekte kadın erkek ayrımı yok.

Erkekler fiziksel olarak daha avantajlı olsa bile bu yeterli değil.

Ve itfaiyecilik, erkek mesleği gibi görünse de kadınların da rahatlıkla yapabileceği bir meslek.

“İtfaiyeci olmak için sadece kas gücü yeterli değil. İyi bir eğitim, tecrübe, yetenek ve ekip çalışmasının bir arada olması gerekiyor.”

Merve Erbay’ın bu işi yapacak kadınlara da önerileri var. Kadınların istedikleri her alanda her şeyi başarabileceğini söylüyor.

Ona göre kadınların ihtiyacı olan tek şey ise, kendilerine güvenmeleri.

Haber: Ali Burak Biber

Kamera: Hakan Güzel - Erhan Hoşgör

Kurgu: Bertuğ Ulukan

