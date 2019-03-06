Avustralya'nın Sydney şehrinin dünyaca ünlü limanında, 50 kişilik bir grup dalış yapıyor. Bu tipik bir manzara olabilir. Ancak grubun amacı normaldakinden daha farklı. Onlar, atıkları toplayarak okyanusu korumayı amaçlıyor.

"Operation Straw" adlı girişim, Harriet Spark tarafından oluşturuldu. Spark'ın böyle bir girişim başlatmasının sebebi ise, Manly çevresinde yüzlerce atığı fark etmesiydi.

Plastik torba, olta, cam şişe, Meksika şapkası

Spark, pipetlere tutunan bir ahtapotun videosunu çektiğinde, insanları bu girişime katılmaya teşvik etti.

"Bunun, dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlar hakkında bir şeyler yapabilmek için iyi bir etkinlik olduğunu düşünüyorum."

Plastik torba, olta, cam şişe ve hatta Meksika şapkası...

Bunlar sudan çıkarılanlardan sadece birkaçı.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre, her yıl 8 milyon ton plastik, okyanusa girerek denizdeki yaşamı tehdit ediyor.

Spark ise, Avustralyalıların günde yaklaşık 10 milyon pipet kullandığını söylüyor.

Kaynak: Reuters