Mudurnu ilçesinde yaşayan Mehmet Karagöz, emekli olduktan sonra baba mesleği olan marangozluğa merak sardı.

Evinin alt katını atölyeye çeviren Karagöz, doğadan topladığı ağaç parçalarına şekil vererek minyatür tarım aletleri üretmeye başladı.

Saban, sürgü, düven, yaba, traktör ve römork gibi minyatür tarım araçları ve aletleri yapan Karagöz, el emeği göz nuru ortaya çıkardığı eserleri çevresindekilere hediye ediyor.

"Bana hiçbir engel yok"

Mehmet Karagöz, baba mesleği marangozluğa hobi amaçlı başladığını söyledi.

Babası vefat ettikten sonra onun malzemelerini kullanarak anısını yaşatmak istediğini anlatan Karagöz, "Saban, sürgü, düven, yaba, traktör ve römork gibi minyatür eserler yapıyorum. Traktörün tekerleklerini ise çıkma kayıştan yaptım, orijinal oldu" dedi.

Karagöz, kendisine hiçbir şeyin engel olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu işler beni rahatlatıyor, bana huzur veriyor. Baba mesleği olduğu için severek, isteyerek yapıyorum. Yaptıklarımı satma taraftarı değilim, hobi amaçlı yapıyorum."

Mehmet Karagöz, çalışmalarını gücü yettiği sürece sürdüreceğini dile getirdi.

Kaynak: AA