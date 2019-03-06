Kanadalı Clint ve Angie Masse çifti, yıllarca Saint Adolphe kasabasının dışındaki evlerinin yakınına bir labirent kurmak istiyordu.

Uzun ve soğuk bir kıştan sonra bu isteklerine biraz daha yaklaştılar. Eksi 40 derece sıcaklıklara rağmen pes etmeden amaçları için çalıştılar.

Bölgeye, toplamda 370 kamyon dolusu kar getirdiler ve on binlerce dolar harcadılar. Clint Masse, kar yapmanın gerçekten çok pahalı olduğunu söyledi.

Aynı zamanda labirenti hazırlarken yaşadıkları tasarım zorluklarını da anlattı.

"Bir yol tasarlamıyorsunuz. Tasarladığınız şey duvarlar ve her bir duvarın 2 görevi var. Yolu ikiye bölüyorlar."

Çift, labirentin taslağını hazırlamak için yazılım kullandı ve büyük bir kar labirentini inşa etti. Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, bu labirent alanında en büyük olma özelliğine sahip.

Labirentin içinde neler var?

Ziyaretçiler yüksekliği 180 santimetreyi bulan duvarlar arasında bulmacayı çözmeye çalışıyor.

"Labirentin merkezini bul, 5 ateş çukurunu bul, ana çıkıştan dışarı çık."

Bulmaca ise bunlardan ibaret. Yakılan ateşler ziyaretçilerin ana çıkışa gitmeden önce ısınmasına yardımcı oluyor.

Kaynak: AFP