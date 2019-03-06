Rize'de hava soğuyunca, tavuklar üşümesin diye kümese soba kuruldu. Odun ateşinde ısınan tavukları görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Hava soğuyunca tavuklar için önlem almak isteyen aile, 40'a yakın tavuğu ısıtmak için kümese soba kurdu.

Kümeste soba yakılması, görenleri şaşırttı.

Rizeli aile, "Evde yakacak odun bulamıyoruz. Siz civcivlere, tavuklara odun yakıyorsunuz diyorlar. Yani görenler şaşırıyor" diye konuştu.

Ancak çevredekiler şaşırsa da Rizeli aile tavuklara gözü gibi bakıyor.

Kaynak: DHA