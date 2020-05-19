Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu başladı. İnci kefalleri üremek için 15 Nisan-15 Temmuz'da akarsulara göç ediyor.

Yumurtalarını bırakmak için bir kez daha bu zorlu yolculuğa çıktılar. Yolculukta hiçbir engel onları yıldırmıyor. Ne kuvvetli akıntılar ne de bentler ne de doğal düşmanları...

O yolculuk, Erciş Deliçay’ın görüntüleriyle Mavi Tutku programında yer aldı.