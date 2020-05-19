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Mavi Tutku görüntüleriyle inci kefalinin göç yolcuğu
Ne kuvvetli akıntılar yıldırıyor onları ne de doğal düşmanları... İşte Mavi Tutku programının görüntüleriyle inci kefalinin zorlu göç yolculuğu.
Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu başladı. İnci kefalleri üremek için 15 Nisan-15 Temmuz'da akarsulara göç ediyor.
Yumurtalarını bırakmak için bir kez daha bu zorlu yolculuğa çıktılar. Yolculukta hiçbir engel onları yıldırmıyor. Ne kuvvetli akıntılar ne de bentler ne de doğal düşmanları...
O yolculuk, Erciş Deliçay’ın görüntüleriyle Mavi Tutku programında yer aldı.
Etiketler: mavi tutku programı inci kefalinin göç yolculuğuSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 15:34
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