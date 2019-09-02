Kahramanmaraş biberi, aroması ve kırmızı rengiyle acı yemeyi sevenlerin vazgeçemediği bir lezzet. Biber, 5 aylık zorlu serüvenin ardından fabrikalarda işlenip satışa hazır hale getiriliyor.

Özenle bakılan biberler, zamanı gelince önce tarladan toplanıyor. Ardından kurutulmaya bırakılıyor. Kurutulan biberler fabrikalara gönderiliyor. Kırmızı biber, kentte kurulu yaklaşık 50 tesiste işleniyor.

Geçen yıl 18 bin dekar alanda 29 bin ton üretim yapan çiftçiler, bu yıl rekoltenin daha fazla olduğunu belirtiyor. Bu acı lezzete talep de oldukça fazla.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Kahramanmaraş Biberciler Kooperatifi Başkanı Nusret Bağcı, ürünün, dünyanın birçok yerine gönderildiğini söyledi.

"Dünyada aranan bir aroma olduğu için Avrupa’ya da, Asya’ya da gönderiyoruz. Yurt içinde ise İstanbul ağırlıklı olmak üzere, ürünümüz Türkiye’nin dört bir yanına gidiyor."

Türk mutfağının vazgeçilmez tadı, aynı zamanda ilaç ve kimya sektöründe de kullanılıyor.

Kabuğunun ve etli kısmının inceliği ile bilinen Maraş biberi, çevre il ve ilçelerde de yetiştiriliyor. Gaziantep ve Kilis'te toplanan biberler işlenmek üzere, Kahramanmaraş'a gönderiliyor. Buradaki tesislerde işlenen Maraş biberi paketlenip, yurt içi ve yurt dışı piyasalara sunuluyor.

Haber: Atila Şanlıdağ