Türkiye'den kutsal topraklara giden en yaşlı hacı olan 105 yaşındaki Fikriye Çam, hayalini gerçekleştirmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Hac vazifesinin ardından memleketi Mersin'e dönen 105 yaşındaki Fikriye Nine, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sevincini merkez Toroslar ilçesindeki evine gelen 5 çocuğu, 24 torunu, 20 torununun çocuğu ile paylaşan en yaşlı hacı için kurban kesilen buluşmada, çocuklar Fikriye Nine'nin elini öpmek için sıraya girdi.

"Allah nasip etti, biz de gördük"

Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutsal topraklara gitmesine vesile olduğunu belirterek, "Allah nasip etti, biz de gördük. Oraları çok beğendim. En çok da Kabe'yi görünce mutlu oldum. Recep Tayyip Erdoğan'ı oğlum gibi seviyorum. Allah onu başımızdan noksan etmesin. Beni o gönderdi, adımı o çıkardı" dedi.

Bu yaşta hacca gitmeyi tahmin etmediğini söyleyen Çam, "Kendimden hiç umudum yoktu. İşte gittim ve geldim. 100 sene bugünü bekledim" ifadesini kullandı.

Çam, Diyanet İşleri Başkanlığının kendisini çok iyi şekilde karşılayıp, ilgilendiğini belirterek, ilgililere teşekkür etti.

Erdoğan için hurma getirdiğini söyleyen Çam, hediyesini Cumhurbaşkanına vermek istediğini belirtti.

Bir asırlık hayalin hikayesi

Çam'a kutsal topraklardaki yolculuğunda eşlik eden 34 yaşındaki torunu Çiğdem Pekduran da Fikriye Nine'nin hacca gitme hikayesini anlattı.

Pekduran, ninesinin yaklaşık bir asırdır hacca gitmeyi dilediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Mersin'e geldiğinde yanına gittik. Cumhurbaşkanımıza 'Ninemizi ölmeden Allah'ın beytine götürelim istiyoruz' dedim. O da 'Nasıl götüreceksiniz bu haliyle, çok yaşlı, ibadetlerini nasıl yapacak?' dedi. Ben de nineme eşlik edebileceğimi söyledim. Bir erkeğin de eşlik etmesi gerektiğini söyleyince eşim Halit Pekduran'ın eşlik edebileceğini aktardım. O da hemen bakana talimat verdi. Uçağımızın kalkmasına 2 gün kala çıkarılan özel vizeyle Allah nasip etti Allah'ın beytine hep beraber gittik."

"En yaşlı hacı adayı"

Fikriye Nine'nin ibadetlerini tekerlekli sandalye yardımıyla gerçekleştirdiğini anlatan Pekduran, "Nineme 3 kere umre yaptırdık, ibadetlerini de biz tekerlekli sandalye ile yaptırdık. Diyanet İşleri Başkanımıza, oradaki Diyanet görevlilerine bizzat teşekkürlerimizi sunuyorum. Çok güzel ağırladılar, ilgilendiler. Allah devletimize zeval vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Hurma pazarına gittiğimizde ninem Cumhurbaşkanımıza özel bir hediye yaptırdı. İnşallah nasip olur Sayın Cumhurbaşkanımıza bizzat iletiriz" dedi.

Pekduran, hac yolculuğunda herhangi bir bildirim yapmadan "En yaşlı hacı adayı" olarak kutsal topraklara giriş yaptıklarını belirterek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da orada Çam ile görüştüğünden bahsetti.

Çam'a eşlik eden eşi Halit Pekduran da Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti.

Kaynak: AA