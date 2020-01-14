Hükümlüleri meslek sahibi yapmak için İş Yurtları Kurumu Daire Başkanlığı harekete geçti.

Yüzlerce hükümlü meslek sahibi oldu

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda Unlu Mamüller Atölyesi kuruldu. Atölyede 8 memur ile 100 hükümlü çalışıyor.

Gördükleri eğitim, hükümlülerin cezaevinden çıktıktan sonra kuracakları hayata dair bir fırsat sunuyor. Şu ana kadar yüzlerce hükümlü bu atölye sayesinde meslek sahibi oldu.

Cezaevlerinde farklı dallarda kurslar veriliyor. Sertifikalar sayesinde hükümlüler iş sahibi yapılıyor.

Cezaevi içinde bir de Yangın Söndürme Tüpü Dolum Atölyesi kuruldu. Atölye Türkiye'deki cezaevlerinde bir ilk. Birçok devlet kurumuna yangın söndürme tüpleri buradan servis ediliyor.

Hükümlülerin çalışma alanları cezaevleriyle de sınırlı değil.

Geçtiğimiz ay İstanbul Kartal Adliyesi'nde bir kafe açıldı. 25 hükümlü burada istihdam edildi.

Kaynak: TRT Haber