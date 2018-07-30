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Kuru temizlemeciden örnek davranış

Tekirdağ Çorlu'da, kuru temizlemeci Sezgin Biçer, bir müşterisinin damatlık ceketinde bıraktığı 4 bin 700 lirayı sahibine teslim etti.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Arslan Sokak'ta faaliyet gösteren bir kuru temizlemeciye, bir düğünün ardından temizlenmesi için damatlık bırakıldı. Kuru temizlemeci 31 yaşındaki Sezgin Biçer, temizlediği damatlık ceketi ütülerken cebinde 4 bin 700 lira buldu.

Biçer, damatlığın cebinde bulduğu parayı teslim etmek üzere sahibini aradı. Daha sonra dükkana gelen kişiye para teslim edildi.

Sezgin Biçer, yaptığı açıklamada, "Müşteri ilk kez dükkanıma gelen biri. Çok büyütülecek bir şey değil ama herkesin aynı şeyi yapması gerekir. Bu bir insanlık görevidir. Bundan sonra aynı şey olursa yine aynı şekilde davranırım." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Kuru temizleme, Çorlu
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