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Güney Kore heyeti, Kore gazilerini ziyaret etti

19. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan Güney Kore Cheonan Belediye Başkanı Koo Bon Young ve beraberindekiler, Kore gazilerini ziyaret etti.

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Güney Kore heyeti, Kore gazilerini ziyaret etti

19. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan Kore heyeti, ilçede yaşayan Kore gazileri Ekrem Çakır ve Ahmet Özkan'ı evlerinde ziyaret etti. Heyete, Belediye Başkanı Hasan Akgün de eşlik etti.

Güney Kore Cheonan Belediye Başkanı Koo Bon Young ve beraberindekiler, Türk ordusunun Kore savaşındaki kahramanlıkları dolayısıyla Kore gazilerine duydukları minneti göstermek adına gazi Ekrem Çakır'ın önünde yere kapandı.

Kore'de büyüklere saygıyı göstermek için yapılan hareket sonrası heyet, yanlarında getirdikleri hediyeleri Ekrem Çakır'a sundu.

Ziyarette duygusal anlar yaşandı

Koo Bon Young, Kore gazisi Çakır'a savaşla ilgili hatırladığı anıları sordu. Duygusal anların yaşandığı ziyarette gazi Çakır'ı Kore'ye davet edildi.

Heyet daha sonra Büyükçekmece'de yaşayan diğer Kore gazisi Ahmet Özkan'ın evine gitti. Kore heyeti burada da saygılarını göstermek için Kore gazisinin önünde yere kapandı, Özkan'a çeşitli hediyeler verdi.

Burada kısa bir konuşma yapan Koo Bon Young, gazilerle görüşmenin kendisini çok duygulandırdığını belirtti.

"Ülkemizin zorlu zamanlarında bizlere yardımcı olan, ülkemize gelmiş olan gazilerimizi burada birebir görmüş olmak bizi çok duygulandırdı. İki ülkenin kardeş ilişkilerinin ilerleyen dönemlerde daha da güçlü şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: güney kore, Kore gazileri ziyaret, 19. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Fest
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