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"Süt hırsızı" boğa çıktı

Mardin Kızıltepe Güçlü Köyü'nde koyunun verdiği süt azalınca hırsızlıktan şüphelenip nöbet tutmaya başlayan şahıs, sütü içenin boğa olduğunu gördü.

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Mardin Kızıltepe Güçlü Köyü'nde ikamet eden ve aynı zamanda veteriner hekim olan Faruk Batırhan, süt sağmak için aldığı koyununun sütü her gün azalmaya başlayınca hırsızlıktan şüphelenmeye başladı.

Bunun üzerine ahırın yakınında nöbet tutmaya başlayan Faruk Batırhan, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Ahırdaki boğanın koyunun altından yavrusuymuş gibi sütünü içtiğini gören Batırhan, bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Faruk Batırhan, boğanın bunu alışkanlık haline getirmesi üzerine hayvanları ayırdı ve boğayı ayrı bir ahırda tutmaya başladı.

Kaynak: İHA 

Etiketler: süt, Mardin, boğa, koyun
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