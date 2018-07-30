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Horon eşliğinde çay servisi yapıyor

Trabzon Sürmene'de bir çay fabrikasında çaycı olarak çalışan Coşkun Çınar, horon eşliğinde çay servisi yaptığı görüntülerle fenomen oldu.

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Trabzon Sürmene'de bir çay fabrikasında çaycı olarak çalışan 52 yaşındaki Coşkun Çınar horon sevgisiyle ilgi odağı oldu.

Sosyal medyada halk oyunları ekibine eşlik ettiği horon görüntüleriyle fenomen olan Çınar, çay ocağında kemençe ritmine horonla eşlik ederek çay servisi yapıyor.

"Kemençe sesini duyunca yerimde duramıyorum"

Kemençe sesini duyunca kendinden geçtiğini anlatan Çınar, "Benim horon stilim bu. İnsanlar gülümsüyor, ben de çok mutlu oluyorum. Kemençe sesini duyunca her tarafım kıpırdıyor, yerimde duramıyorum" dedi.

"Benim horon stilim bu. İnsanlar gülümsüyor ben de çok mutlu oluyorum. İnsanlarda tebessüm oluşturmak benim için bir onur. Bazı insanlar beğenmese de beğenen çok kişi var. Herkese saygı duyuyorum. Ne yaparsam yapayım, insanlar gülüyor. Kemençe sesini duyunca bana bir şey oluyor. O sesi duyunca her tarafım kıpırdıyor, yerimde duramıyorum. Ne yapayım elimde değil."

Kaynak: DHA

Etiketler: horon, fenomen çaycı, Trabzon
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