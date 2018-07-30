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Down sendromlu Bahar'ın gelinlik hayali gerçek oldu

Bursa İnegöl'de 23 yaşındaki down sendromlu Bahar Eren'in küçük yaşlardan beri kurduğu gelinlik giyme hayali, organize edilen temsili düğünle gerçek oldu.

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Down sendromlu Baharın gelinlik hayali gerçek oldu

Anne Ayşe Uçar, kızı için ilçede bir düğün salonu kiralayarak, yakınlarını davet etti. Genç kız yıllardır hayalini kurduğu gelinlikle sahneye çıkarken, damat ise Bahar Eren'in teyzesinin oğlu oldu.

Temsili düğün merasiminde Bahar Eren arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.
Kızını gelinlik içinde gördüğü için mutlu olduğunu söyleyen anne Ayşe Uçar, "Harika bir duygu. Kızımı beyaz gelinlik içinde gördüm, çok mutluyum. Kızım da devamlı bunu istiyordu. İsteğini gerçekleştirdim" dedi.

"Kendi düğünümdeyim, çok mutluyum"

Küçüklüğünden beri evlenme hayali olduğunu belirten Bahar Eren de, duygularını şöyle anlattı:

"Kendi düğünümdeyim, çok mutluyum. Arkadaşlarımla beraber burada eğleniyorum. Düğünüme tüm arkadaşlarımı çağırdım." 

Kaynak: AA 

Etiketler: gelinlik hayali, engelli, düğün, down sendromu, Bahar Eren, bursa
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