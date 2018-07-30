Deniz kazaları için "Yaşam" destek ambulansı hizmette

Bodrum Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile Muğla Sağlık Müdürlüğü koordinesinde ücretsiz hizmet veren tam donanımlı "Yaşam" isimli deniz ambulansıyla, denizde yaşanan kaza, yaralanma ve sağlık sorunları olan kişiler hızla en yakın sağlık kuruluşlarına yetiştiriliyor.

Son olarak Samos Adası önlerinde bağlı tekne içinde düşerek kalça kemiği kırığı meydana gelen kadın için yardım ihbarı alan ekipler, bölgeye en yakın liman olan Didim-Tekağaç bölgesine hareket etti.

Güvenli bir şekilde deniz ambulansına alınan kadın, Bodrum'daki özel bir hastaneye sevk edildi. İsmi açıklanmayan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, kalp krizi sonucu Datça Devlet Hastanesi'nde tedavi gören iki kişinin de ileri tetkik ve tedavisi için acil olarak Bodrum'daki özel bir hastaneye sevkinin sağlanması talebi üzerine harekete geçti.

Karayoluyla yaklaşık 6 saat sürdüğü belirtilen nakil, deniz ambulansının devreye girmesiyle yaklaşık bir saatte yapıldı. İki Türk vatandaşının da sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA