Diyarbakır'da yaşayan Nurullah ve Firdevs Doğan çiftinin 4. çocukları Melek henüz 2,5 yaşında.

Doğuştan omurilik zarları ve sinirlerinin bir kese şeklinde belden dışarı çıktığı Spina Bifida hastalığı nedeniyle belden aşağısını hareket ettiremiyor.

Omurilik zarı ve sinirlerinin dışarı taştığı için sırtında kese oluşan minik Melek sırt üstü yatamıyor, arkasına yaslanamıyor, yaşıtları çoktan yürümeye başlamış iken o sürünmeye devam ediyor.

Küçük Melek geceleri ağrılarından dolayı uyuyamıyor. Annesi ve babası ise bel ağrısı çeken kızlarının daha fazla acık çekmesini istemiyor.

Minik Melek'in ailesinin, küçük kızın iyileşmesini sağlayacak ameliyatın masraflarını karşılayacak gücü bulunmuyor.

Evlere temizliğe giderek ailesini geçindiren annesi, bağırsağındaki kistler nedeniyle geçirdiği iki ameliyatın ardından artık çalışamıyor.

Yılardır işsiz olan babası bir apartmanda bina görevlisi olarak işe başladı. Onun aldığı maaş da 4 çocuklu bu aileyi ancak geçindiriyor.

Küçük Melek'in sağlığına kavuşması, hayırseverlerden gelecek yardıma bağlı:

"Önce Allah'tan, sonra Cumhurbaşkanından, Sağlık Bakanından yardım bekliyorum. Lütfen bize destek verin."

Kaynak: TRT Haber