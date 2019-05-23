Kocaeli Darıca Servet Çambol İlkokulundaki bir bayramlık kıyafet kermesi yapıldı.

Çocuklarına bayram sevinci yaşatmak isteyenlerin etkinliğe ilgisi büyüktü. Ürünler ucuz fiyata çok kısa sürede satıldı.

Şapkalar, ceketler, ayakkabılar...

Hem yetişkinler hem de çocuklar için çeşitli kıyafetler var.

Darıca Servet Çambol İlkokulu Müdürü Okay Yıldırım, "Öğrencilerimize, velilerimize yönelik çok uygun fiyatla bayram sevincini yaşatmak üzere okulumuzda bir sergi açılışı yapılmıştır" dedi.

Kermeste hediyelik ve çeyizlik ürünler de bulmak mümkün. Hayırseverlerin desteğiyle düzenlenen etkinlikte kar amacı yok.

Haber: Ümit Ülker