Milli Eğitim Bakanlığının çağrısıyla düzenlenen "Okul Dışarıda Günü" ve "Dünya Oyun Oynama Günü" etkinlikleri, İstanbul'da başladı.

Küçükçekmece Papatya Anaokulunda düzenlenen etkinliğe İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı. Yazıcı, çocukların özelikle teknoloji bağımlısı olmalarının önüne geçilebileceğini vurguladı.

Çocukların merak duygusuyla oyunun birlikte yürüyen bir unsur olduğunu anlatan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bu yönüyle çocuklarımızın başta teknoloji bağımlılığı olmak üzere birçok bağımlılıktan uzak olması adına çok önemli bir uygulama. Bu nedenle geleneksel oyunlarımızı bu yönüyle geliştirmemiz çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyon belgesinde çocuklarımıza dönük olmak üzere yürüttüğü çok yönlü çalışmalar içerisinde ülke genelinde yürütülen bu etkinliğe İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz de katıldık. Çocuklarımız oyunla daha güzel olacaklar. Yarınlarımız da çok daha güzel olacak."

Levent Yazıcı, daha sonra miniklerin oyuna katıldı. Velilerin de katılım gösterdiği oyunlarda ortaya renkli görüntüler çıktı. Çocuklara pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram edildi.

Söz konusu etkinlikler resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında 29 Mayıs’a kadar devam edecek.

Kaynak: AA