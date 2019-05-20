Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında 23-29 Mayıs'ta, "Okul Dışarıda Günü" ve "Dünya Oyun Oynama Günü" etkinlikleri düzenlencek. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarının bu etkinlikler kapsamında sınıflarını açık havaya taşıyıp, derslerini oyun oynayarak işlemeleri çağrısını yaptı.

Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarına yazı gönderildi. Okul öncesinde eğitim alan yaklaşık 1 milyon 600 bin çocuğun aynı gün sembolik olarak "yağ satarım bal satarım", devamında da başka oyunları oynaması istendi.

Hafta boyunca ailelerin de aktif rol alacağı veya sadece ailelerin oynayıp çocukların izleyeceği oyunların oynanması önerildi. Etkinlikler, sosyal medyada #okuldışarıda etiketi ile paylaşılarak farkındalık oluşturulacak.

Kaynak: AA