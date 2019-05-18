Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen "Lisede Ne Yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bu Türkiye'nin bir gelecek projesi"

Ortaöğretim tasarımıyla ilgili çalışmayı sadece bir ders çizelgesi olarak görmek elbette mümkün değil. Bu Türkiye'nin bir gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir sosyal hayat projesi. Türkiye'nin dünyada, bu topraklarda, bu coğrafyada onuruyla haysiyetiyle dimdik ayakta durabilmesinin bir eğitimsel projesi.

"Öğretmenlerimize, çocuklarımıza, gençlerimize sorduk"

Bu sistemi hazırlarken katılımı çok önemsedik. Zamanın ruhu başka bir şey yapmamızı istiyor. Onun için değişikliği yapıyoruz.

Çok yüksek bir katılımla hazırladık bunu. Öğretmenlerimize, çocuklarımıza, gençlerimize sorduk. Bu Türkiye'nin 2030-2040'larda, 2053'te nasıl bir fotoğrafa ihtiyacı olduğuyla ilgili bir mesele.

[Liselere yeni eğitim modeli] Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu sistemi hazırlarken katılımı çok önemsedik. Zamanın ruhu başka bir şey yapmamızı istiyor. Onun için değişikliği yapıyoruz.https://t.co/kaVDSRThPC pic.twitter.com/PebdVR4ljG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Mayıs 2019

"Çocuklarımızı 2035’e hazırlıyoruz"

Biz çocuklarımız için bir özgeçmişten bahsetmiyoruz, onlar için öz gelecek hazırlıyoruz. Çocuklarımızı 2035’e hazırlıyoruz. Zamanın ruhuna uymak zorundayız. 2040’lara doğru inanılmaz bir çağ geliyor. Vücudumuzda nano robotların dolaştığı bir çağa doğru gidiyoruz. Beynimize yazılım yüklenmesinin söz konusu olduğu başka bir çağa doğru gidiyoruz.

Ders sayıları azaltılıyor

Ders sayılarında azalma ne demek? Hemen somut olarak 9,10,11 ve 12. Sınıflara baktığımızda. Mevcut durumda 9. sınıflarda 15-16 dersten söz ederken, şu andaki tasarımda 8 dersten söz ediyoruz. Bu iki durum için de rehberlik dersinin dahil edilmediği bir durum söz konusu. 10. Sınıfta 15-16’dan söz ederken, 10’dan söz ediyoruz. Niye azaltıyoruz? Çünkü bir çocuğun 15,16,17 dersi gerçekten anlaması ve bunu içselleştirmesi mümkün olmuyor. Bizim çocuklarımızın da ilgilerine, yeteneklerine, meraklarına uygun olan alanlarda derinleşmeye ihtiyaçları var.

#SONDAKİKA

[Liselere yeni eğitim modeli] Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Ders sayılarını azaltıyoruz. Bir çocuğun 15-16 dersi anlaması kolay olmuyor. 9. sınıfta ders sayısı sekize, 10. ve 11. sınıfta dokuza, 12. sınıfta ise yediye düşürülecek.https://t.co/kaVDSRThPC pic.twitter.com/n6xp7OWDE9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Mayıs 2019

Bir çocuğun muhakkak suretle sanatla ve sporla ilgilenmesi lazım. Sanatın ince ayarından geçmeyen bir çocuğun şahsiyetinin oluşması gerçekten zor oluyor. Sadece soru çözerek odalara kapanmaları elbette bir çözüm değil.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bir çocuğun muhakkak suretle sanatla ve sporla ilgilenmesi lazım. Sanatın ince ayarından geçmeyen bir çocuğun şahsiyetinin oluşması gerçekten zor oluyor. Sadece soru çözerek odalara kapanmaları elbette bir çözüm değil.https://t.co/kaVDSRThPC pic.twitter.com/AOCi9DNQ50 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Mayıs 2019

"İlk üniversite sınavı 2024'te yapılacak"

Yeni sistemde 2019-2020 yılı, hazırlık dönemi olacak. İlk üniversite sınavı 2024’te yapılacak.

#SONDAKİKA

[Liselere yeni eğitim modeli] Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yeni sistemde ilk üniversite sınavı 2024'te yapılacak.https://t.co/kaVDSRThPC pic.twitter.com/z5PVNb5kfS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Mayıs 2019

Son seneyi üniversite sınavına hazırlık değil, üniversiteye hazırlık için kullanacağız.

#SONDAKİKA

[Üniversiteye girişte yeni model] Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yeni sistemde 2019-2020 yılı, hazırlık dönemi olacak.https://t.co/kaVDSRThPC pic.twitter.com/4oJJz6nN2k — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Mayıs 2019

Yapay zeka da ders olarak okutulacak. Bu dersler bizim icat ettiğimiz dersler değil. Dünyanın belli başlı ülkelerinde liselerde okutulan dersler. Önemli olan bizim bu gençleri neye hazırladığımız.

[Liselere yeni eğitim modeli] Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yapay zeka da ders olarak okutulacak. Bu dersler bizim icat ettiğimiz dersler değil. Dünyanın belli başlı ülkelerinde liselerde okutulan dersler. Önemli olan bizim bu gençleri neye hazırladığımız.https://t.co/kaVDSRThPC pic.twitter.com/ZBM22vFmAk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber