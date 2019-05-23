Rakımı, iklimi, güneşlenme süresi ve toprak özelliklerinden dolayı kaliteli kayısıların yetiştiği ilçede, çiçeklenme döneminin ardından çağla sezonu başladı.

İlçede kayısı üretiminin yüzde 70'nin gerçekleştiği Karakaya Baraj Gölü kıyısında, tadıyla ağızları şenlendiren çağlalar yeşil rengiyle de bahçeleri süslüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, kentin en önemli tarımsal değerlerinden kayısıda üretimin yüzde 90'ının Baskil ilçesinde gerçekleştiğini söyledi.

60 bin ton taze kayısı üretimi yapılıyor

İlçede 100 bin dekar alanda 1 milyon ağaçtan yıllık ortalama 60 bin ton taze kayısı üretimi gerçekleştiğini anlatan Karahan, kayısı çağlasının çıkmasının ardından yapılan incelemelerde bu yılki bol yağışların ağaçlarındaki verimi artırdığını belirtti.

Karahan, "Özellikle Baskil ilçemizin toprak yapısı, coğrafyası ve iklimiyle birlikte elde ettiğimiz kayısının aroması, tadı, lezzeti ve kıvamıyla diğer kayısılardan çok daha üstün özelliklere sahip olduğu tüketiciler tarafından sıklıkla ifade ediliyor. Ortalama 60 bin ton civarında olan kayısı rekoltemizde, bu yılın yağış miktarının çok fazla olmasıyla beraber ciddi manada artış bir bekliyoruz" dedi.

Gelir beklentisi yüksek

Son birkaç yıldır yaşanan kuraklığın ardından bol yağışlarla gelen bereketin bazı hastalıklarla yapılan mücadeledeki külfeti gölgede bıraktığını vurgulayan Karahan, şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllarda özellikle kayısı yetiştiriciliğinde don ve benzeri olaylardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşadık. Kayısı üreticisinin bu yılın verimine istinaden yüzünün güldüğü, mutlu olduğu ve ciddi manada bir gelir beklentisi içerisinde olduğunu köy ziyaretlerimizde görüyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonlarda da bu aynı şekilde devam eder ve üreticimizin yüzü her yıl gülmeye devam eder."

"Bu yılki verim gayet güzel"

Karakaya Baraj Gölü kıyısında bulunan Suyatığı köyünde kayısı yetiştiricisi İrfan Şimşek de çağla dönemine girilmesinin ardından iş yüklerinin bir hayli arttığını anlatarak, temmuz ayıyla birlikte kayısı hasadının başlayacağını söyledi.

Kayısı üreticisi için çağla döneminin çok önemli olduğunu, bu yılki hasılatlarını aşağı yukarı tahmin edebildiklerinden bahseden Şimşek; "Bu yılki verim gayet güzel, idare edecek şekilde. İnşallah hasat dönemini de kazasız belasız geçiririz" diye konuştu.

Kaynak: AA