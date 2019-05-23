Adana'nın Ceyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan gişeleri yakınlarında dün meydana gelen kazada, Tuncay Altun'un kullandığı 31 B 3056 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi.

Kendi çabalarıyla otomobilden yaralı çıkan Ebru Yıldırım, polis ekiplerini arayarak kaza yaptıklarını haber verdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gitti. Araç içerisinde sıkışan Şahin Değirmenci’yi itfaiye ekipleri kurtararak ambulansa bindirdi. Şahin Değirmenci ve Ebru Yıldırım Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken, Değirmenci’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü Tuncay Altun ve otomobil içerisinde bulunan Sevda Acar ise kazada hayatını kaybetti. Altun ile Acar’ın cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cenazelerin karıştığı gasilhanede ortaya çıktı

Acar'ın yakınları öğleden sonra Adli Tıp Kurumundan cenazelerini almak istedi. Ölüm evrakını alan Acar'ın yakınlarına görevli, 2 cenazeden birini göstererek, "Alın Sevda Acar bu" dedi. Acar'ın yakınları da cenazeyi yüzünü açıp bakmadan alıp cenaze aracına koyarak Küçükoba Mezarlığı'na götürdü.

Gasilhanede cenaze yıkanırken akrabaları Acar'ı son bir kez görmek istedi ancak cenazenin Sevda Acar'a ait olmadığını fark edince hemen cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna gittiler. Acar'ın yakınları, yaşlı kadının cenazesini indirip Acar'ın cenazesini aldı. Diğer kadının ise kimsesiz olduğu öğrenildi. Acar'ın cenazesi yeniden Küçükoba Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Kaynak: İHA