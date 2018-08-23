Köyün ihtiyarları domuz nöbetinde

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Çukurören Köyü'nde, gençlerin göç etmesi nedeniyle domuz nöbetinin kendilerine kaldığını söyleyen ihtiyarlar, köy camisinin avlusuna asılan listedeki sıraya göre yatsı namazından sabahın erken saatlerine kadar tarlalarını koruyor.

Zaman zaman yaban domuz sürülerinin zarar verdiği tarlalara traktörlerle giden köylüler, serdikleri kilimlere uzanıp nöbete başlıyor.

Muhtar Mustafa Şen, köyde her akşam araziye çıkmak zorunda kaldıklarını belirterek, yaklaşık iki aydır tarlalarda yattıklarını söyledi.

Özellikle ayçiçeği tarlalarının büyük zarar gördüğünü, ne nohut ne mısır ekebildiklerini dile getiren Şen, şöyle konuştu:

"Başka gelirimiz yok. Arazide sabaha kadar gezmekle çare buluyoruz. Buna rağmen yüzde 60-70 zararımız var. Vurmak yasak olduğu için havaya ateş ediyoruz. Köyde genç yok, 85, 86 yaşındaki adamlar sabaha kadar arazide nöbet bekliyor. Cami avlusuna liste astık, herkes nöbet sırası geldiği zaman araziye gidiyor. Çözümü böyle bulduk."

"Bir akşam gelip 10 dönüm yeri haşat ediyorlar"

Çukurören Köyü'nde doğup büyüyen 86 yaşındaki Salih Çelik de, geçmiş yıllarda bu kadar sıkıntı çekmediklerini aktardı.

Çelik, "Ne yapalım artık bu iş buraya döküldü, bize kadar düştü. Sırayla bekliyoruz, yoksa ürün alamayacağız. Bir akşam gelip 10 dönüm yeri haşat ediyorlar. Sadece ayçiçeği değil buğdaylara da aynısını yapıyorlar. Buğdaydan da ay çiçeğinden de zararımız var" ifadelerini kullandı.

84 yaşındaki Mehmet Kaya ise, domuzlar nedeniyle tarladan ayçiçeği alamadıklarını belirterek, "Beklemeyince olmuyor. Ama yine de geliyorlar hakkından gelemiyoruz. Zararı kurtaramıyoruz, çok zararımız var. Ne yapalım çare bulamıyoruz" dedi.

Köy camisinin imamı Bedirhan Çalık da, köydeki erkeklerin yatsı namazından sonra domuz nöbetine gittiğini ve çok sıkıntı çektiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA