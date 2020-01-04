Kış şartlarının ağır yaşandığı ve havanın sıfırın altında 25 dereceyi gördüğü Van'ın Başkale ilçesine bağlı Oğuzlar köyü ile Albayrak köyündeki çocukların bugün farklı bir sevinçleri vardı.

Tatil günlerinde vakitlerini koyun güderek ya da kızak kayarak geçiren çocuklara anlamlı bir hediye verildi.

TRT Çocuk tarafından yollanan dergiler çocuklara dağıtıldı. Sevinçleri gözlerinden okunan çocuklar, TRT'ye teşekkür ederek TRT Çocuk kanalını çok sevdiklerini ve tüm çizgi filmlerini izledikleri söyledi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Albayrak köyünde ikamet eden ve komşu köyleri Atlılar Köyü İlköğretim Okulunda görev yapan Ayşenur Şimşek adlı öğretmen ise, bu tür dergilere çok ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e seslendi. Ayşenur öğretmen, bu çocukların gelişmesi ve sevinmeleri için bu dergilerin daha çok gönderilmesini istedi.

Daha sonra TRT Çocuk dergisi Hakkari'nin Yüksekova İlçesine bağlı Akçalı köyündeki çocuklara dağıtıldı. Çocuklar, evlerinde soba etrafında dergileri incelemeye ve okumaya başladı.

Kaynak: TRT Haber