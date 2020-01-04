105 yıl önceydi... Kar, tipi dinlemedi kahraman askerler ve binlercesi için kefen oldu kardan örtü, Allahuekber Dağları'nda.

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri sürüyor. Kars'ta, şehitlerin anısını yaşatmak için kardan heykeller yapıldı.

Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerinde artık bir gelenek haline gelen kardan heykeller için 200 kamyon kar kullanıldı. 9 kişilik ekip 8 gün boyunca çalıştı ve ortaya Sarıkamış'ta şehit düşen askerlerin silüeti ortaya çıktı.

"105 yıl önce yaşanan o ruhu hissetmek hakikaten çok anlamlı"

Gün boyunca kardan heykellerin ziyaretçisi eksik olmadı. Heykellerin açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

Kasapoğlu, "Bu birlik ruhunu bu fedakarlık ruhunu, 105 yıl önce yaşanan o ruhu, o fedakarlığı, o vefakarlığı hissetmek hakikaten çok anlamlı" dedi.

Şehitlerimizi unutmamamız gerektiğini söyleyen Pakdemirli, "Bu etkinlikler son derece önemli. Bakanlık olarak biz de 2004 yılında Allahuekber Dağları'nı milli park ilan ettik biliyorsunuz" diye konuştu.

Anma etkinlikleri, "Türkiye Şehitleri ile Yürüyor" sloganı ile yapılan büyük yürüyüş ile sona erecek.

Haber: Mustafa Birdir

Kamera: M. Ali Civelek, Cahit Yıldırım