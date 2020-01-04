Kırklareli'nin Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Atatürk İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Duru Türkmen'in, 30 Aralık 2019'da okula geç kaldığını ve İstiklal Marşı'nın okunduğunu öğrendikten sonra okul bahçesinde saygı duruşuna geçerek marşı tek başına okuduğunu söyledi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntü için Türkmen'i tebrik eden Çetin, şöyle konuştu:

"Biz okullarımızda sadece eğitim ve öğretim yapmıyor, milli değerlerimizi de aşılıyoruz. İleride herkes birer meslek sahibi olabilir ancak vatan ve millet sevgisinin milli ve manevi değerlerin bu yaştaki çocuklarda görmemiz, bizleri gururlandırıyor. Bu örneklerin çoğalmasını diliyorum. Öğrencimizi kutluyorum."

Öğretmen Yasemin Beşdemir de öğrencisinin bu davranışının tüm öğrencilere örnek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA