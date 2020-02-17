Akşam pişirdiği çorbayı sabah sınıfta ısıtıyor. Öğrencilerine elleriyle ikram ediyor. Bunu hiç üşenmeden her gün tekrarlıyor. Hilal öğretmenin öğrencileri, onu bir anne gibi seviyor.

Hilal Erbaş, 18 yıllık sınıf öğretmeni. Amasya Kaleköy Çavuşhan İlkokulu’nda görev yapıyor. Köy okulundaki öğrencilerinin sabah kahvaltısı yapmadığını fark edince yüreği buna dayanmadı. Sıvadı kolları birinci dönemin başından beri öğrencilerine çorba pişirmeye başladı.

"Çocuklar genelde kahvaltı yapmadan geliyorlar. Kahvaltı yapmadıkları için açıklıkları zaman derslerini etkileyebiliyor. Aklımıza böyle bir fikir geldi. " diye konuşan Hilal öğretmen, "Karınları aç olduğu zaman dikkatleri dağınık oluyor. Odaklanamıyorlar yoğunlaşamıyorlar. Bu etkinliğimizle başarıları arttı dikkatleri yoğunlaştı. Mutlular daha canlılar heyecanlılar." ifadelerini kullandı.

Çorba, onlar ilk dersteyken sobanın üstünde ısınıyor. Teneffüs zili çalar çalmaz da Hilal öğretmenin şefkatli elleriyle çocuklara dağıtılıyor. Karnı doyan öğrenciler derse daha çabuk odaklanıyor.

Öğrenciler de velileri de uygulamadan memnun.