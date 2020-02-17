Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yaraların sarılması için çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri faaliyetlerle depremzedelere destek oluyor.

Depremin çocuklar üzerindeki etkisini gidermeye çalışıyorlar

Jandarmanın oluşturduğu psikososyal destek ekipleri, köy köy dolaşarak çadırda kalan ailelerin ihtiyaçlarını belirliyor, depremin çocuklar üzerindeki etkisini gidermeye yönelik programlar gerçekleştiriyor.

[Fotoğraf: AA]

Karagöz-Hacivat gibi gölge oyunu, kahvaltı faaliyeti, satranç, boyama çalışması ve sürpriz doğum günü gibi etkinlikler gerçekleştiren jandarma ekipleri, depremin etkisini bir nebze de olsa unutan çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler bu etkinliklerde "Muhammed" isimli bir çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı, katılanlara hediye verdi.