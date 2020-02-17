Toroslarda şubat ayının sonunda, mart ayının başında açan kardelen çiçekleri, bu yıl karın az düşmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken açtı.

[Fotoğraf: AA]

"Kardelen çiçeği toprağın alttan ısınması ile çıkmaya başlar"

Fotoğrafçı Adnan Taşçı, geçen yılın aynı döneminde kar kalınlığının çok yüksek olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Vaktini doğada geçirdiğini anlatan Taşçı, "Her yıl şubat ayının ortasında gelerek toros dağlarının bu bölgesinde kardelenlerin fotoğrafını çekmek bizim için son derece keyifli bir gelenek haline geldi. Fotoğraflarımızı görenler 'Bu senenin değil geçen senenin fotoğrafları mı?' diye soruyorlar. Kardelen çiçeği zemheri soğuklarının gitmesi ve toprağın alttan ısınması ile çıkmaya başlar" dedi.

[Fotoğraf: AA]