Yaşam
Koruma altında olan kızıl geyikler görüntülendi13 Kasım 2019 Çarşamba 14:46 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 15:34
Tüm dünyada koruma altında olan kızıl geyiklerin yaklaşık bin tanesi Türkiye'de bulunuyor.
Nesli tükenmekte olan ve tüm dünyada koruma altına alınan kızıl geyikler, Fotoğraf sanatçısı Ali Şenel tarafından 3 yıl sonunda görüntülendi.
Kızıl geyikleri doğal ortamlarında fotoğraflayabilmek için 3 yıl boyunca il il gezen Şenel, geyiklerin izlerine Bursa'da rastladı.
Türkiye'de yaklaşık bin tane bulunan kızıl geyikler, ülkenin en büyük kara memelilerinden biri.
Bu geyikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 5 ayrı üreme merkezinde çoğaltılıyor.
Kaynak: TRT Haber
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