Nesli tükenmekte olan ve tüm dünyada koruma altına alınan kızıl geyikler, Fotoğraf sanatçısı Ali Şenel tarafından 3 yıl sonunda görüntülendi.

Kızıl geyikleri doğal ortamlarında fotoğraflayabilmek için 3 yıl boyunca il il gezen Şenel, geyiklerin izlerine Bursa'da rastladı.

Türkiye'de yaklaşık bin tane bulunan kızıl geyikler, ülkenin en büyük kara memelilerinden biri.

Bu geyikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 5 ayrı üreme merkezinde çoğaltılıyor.

Kaynak: TRT Haber